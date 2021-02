Cambiasso sull'Atalanta: "Gasperini ha attinto dal passato. L'intensità è fondamentale"

Ai microfoni di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha parlato dell'Atalanta in vista della gara contro il Real Madrid in Champions League: "Gasperini non è una cosa nuova, in passato c'erano allenatori simili. Aggredisce da dietro e poi attacca con tanti giocatori, perché chi rimane in difesa poi copre alla perfezione. I centrali anticipano e ripartono. Anche il lavoro degli attaccanti è importantissimo, l'intensità è fondamentale".