Cambio di maglie in casa Juventus: Vlahovic ha la sua numero 9. E Chiesa prende la 7

Cambio di numeri in casa Juventus, come comunicato oggi dal club bianconero. Il principale aggiornamento, come era lecito attendersi dopo l’addio di Morata, è quello riguardante Dusan Vlahovic che da quest’anno avrà la maglia numero 9. “La maglia numero 9 della Juventus è di Dušan Vlahović. Un attaccante totale, un campione che è il presente della Juventus, ma guarda al futuro, con i suoi gol, la sua potenza, la sua gioventù. La maglia della Juventus di Vlahović è il simbolo di chi, quando indossa i colori bianconeri, sbaraglia ogni tipo di avversario per arrivare alla vittoria, senza mai arrendersi”.

Parallelamente c’è anche un altro importante cambio, con Federico Chiesa che eredita così proprio la maglia numero 7 del serbo che fu di Cristiano Ronaldo.