Caos a Trigoria, parla Scamacca: "Sono scosso, ma con mio padre rapporti saltuari"

In giornata ha fatto molto discutere la vicenda che ha visto protagonista Emiliano Scamacca, padre dell’attaccante del Genoa Gianluca che nel pomeriggio di ieri ha seminato il panico all’interno di Trigoria danneggiando anche diverse auto con una spranga. Lo stesso Gianluca, tramite le pagine di Gazzetta.it, ha voluto fare chiarezza spiegando come i rapporti col padre siano pressoché nulli: “Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia. Abbiamo rapporti solo saltuari. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy. Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni. Sono molto dispiaciuto e scosso per l’accaduto, ma ho rapporti talmente saltuari con mio padre, da non sapere cosa altro dire”.