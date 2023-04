Capello: "Milan e Inter hanno fatto grandi cose. Nerazzurri più forti, rossoneri hanno fantasia"

vedi letture

Fabio Capello ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport delle coppe europee: "Portare cinque squadre in semifinale un po’ mi ha sorpreso, soprattutto per le due milanesi in Champions. E invece Milan e Inter hanno fatto grandi cose. I rossoneri erano quelli a cui davo meno credito, pensavo soffrissero di più, soprattutto con il Tottenham. E invece sono stati bravi, come l’Inter che ha eliminato Barcellona e Benfica. Chi è favorito nel derby? Ho sempre ritenuto l’Inter più forte per rosa ed esperienza, ma il Milan ha più fantasia e un Leao che nell’uno contro uno nello spazio è imprendibile. E sarebbe bello anche avere una finale Roma-Juve in Europa League".