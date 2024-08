Capello: "Roma e Lazio non attrezzate per il vertice. Acquisti? Morata sarà importantissimo"

vedi letture

Inciderà prima Motta, Fonseca o Conte? Questa è la domanda che è stata posta a Fabio Capello da La Gazzetta dello Sport e l'ex tecnico ha risposto così: "Dipende anche dai giocatori. Conte si è già lamentato, gli servono Lukaku e altri rinforzi. Dice che la rosa è incompleta. Le prime partite possono dargli indicazioni utili. La Juve ha mandato via giocatori importanti e ha escluso Chiesa dal progetto. È arrivato un allenatore nuovo con idee

chiare, ma bisogna vedere se queste idee sono sufficienti e se i nuovi acquisti meritano di indossare la maglia bianconera. Alla Juve non basta il piazzamento Champions, bisogna lottare per vincere".

Quale acquisto estivo può fare la differenza in modo più evidente e più rapidamente?

"Zielinski mi è sempre piaciuto, all’Inter sarà prezioso. Ma il primo nome è Morata: ha forza ed esperienza. Saprà sostituire Giroud in modo diverso e sarà importantissimo in tutti i momenti della gara".

Le romane possono inserirsi nella volata per la Champions?

"Le vedo staccate e non attrezzate per il vertice. Sono due squadre in costruzione, un banco di prova per De Rossi e anche per Baroni".

Quale squadra può essere la sorpresa del campionato?

"Sono curioso di vedere la Fiorentina. La base è ottima grazie al gran lavoro di Italiano ed è arrivato un tecnico ambizioso come Palladino. Vediamo cosa riuscirà a tirare fuori a livello di risultati e di gioco".