Capello sicuro: "Benzema, Kane e Lewandowski sono i tre centravanti più forti oggi"

“È in assoluto tra i più forti centravanti che ci siano in Europa”. Fabio Capello celebra Karim Benzema, protagonista nel pareggio tra Real Madrid e Chelsea per 1-1: “Lui, Kane e Lewandowski: partecipano tutti al gioco. Haaland è il futuro, ma questi tre qui sono il presente, sono maturi e giocano in tre squadre importanti, forse Kane un po’ meno”.