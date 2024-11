Capello su Fonseca: "Ok trasmettere ottimismo alla squadra, ma ora servono i fatti"

"Fin dal suo arrivo ha parlato di un Milan da scudetto e anche oggi che è a dieci punti dal Napoli capolista, seppur con una partita in meno, continua a vedere positivo. Giusto così, un allenatore deve sempre trasferire ottimismo alla sua squadra". Si è espresso così Fabio Capello su Paulo Fonseca, tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport.

"Ma proprio perché i rossoneri devono recuperare in classifica - prosegue Capello - è anche arrivato il momento dei fatti. Il Milan in campionato deve cominciare a fare punti con continuità, iniziando già da stasera contro l’Empoli, avversario complicato. I toscani sanno difendersi e attraversano un buon periodo di forma. Non sarà facile, ma il Diavolo si è messo da solo nella condizione di non potere più sbagliare, anche se siamo appena a fine novembre. La vittoria è l’unico risultato accettabile, senza se e senza ma".

Chiusura con qualche critica: "La squadra di Fonseca continua a peccare di equilibrio. E quando di recente l’ha avuto, come contro la Juventus, è però mancato nel gioco, costruendo in modo lento e prevedibile. Sembra che non si riesca ad arrivare con continuità a una via di mezzo. Così il Milan spesso vive degli spunti di Leao e Pulisic oppure concede troppo dietro, senza avere l’attenzione che servirebbe per fare risultato: non vedo ancora un’idea costante di gioco".