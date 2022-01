Capello: "Vlahovic non farà rientrare la Juve nella corsa scudetto. L'Inter è troppo forte"

Fabio Capello, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato della corsa scudetto e di come potrebbe cambiare dopo l'acquisto da parte della Juventus di Dusan Vlahovic: "La Juventus non rientrerà nella corsa scudetto, il distacco è eccessivo e l'Inter è troppo forte. L'unica squadra ancora in grado di competere è il Napoli. Se tiene la tensione alta e continua a tenere il ritmo senza buttare via altri punti".