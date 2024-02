Caressa: "Allegri uno dei più grandi tecnici e dirigenti europei. Come lo si può cacciare?"

Fabio Caressa ha difeso a spada tratta il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a 'Sky Calcio Club'. Il noto giornalista ieri sera s'è così espresso sull'operato dell'allenatore livornese: "Come si fa a mandare via un allenatore che centra tutti gli obiettivi? Nonostante tutto, per me Allegri è uno dei più grandi tecnici e dirigenti europei. Thiago Motta è quarto in classifica con il Bologna e va bene, ma Sartori gli ha comprato dei calciatori forti”.

Poi in un altro passaggio Caressa ha aggiunto: "Non è tra gli hashtag #AllegriOut perché la Juve ha vinto, ma se avesse pareggiato… I tifosi sono sembrati quasi scontenti della vittoria, era più importante attaccare Allegri che fare risultato. Mi sembra una follia, ma è figlia di questo tempo. E la società deve rispondere, infatti ha parlato Giuntoli".

Ieri Giuntoli, prima di Juventus-Frosinone, si era così espresso sul futuro di Allegri: "È un lavoro prospettico e siamo contenti di ciò che sta facendo Allegri. Il mister è contentissimo di restare alla Juventus e noi vogliamo tenere il mister. A tempo debito ci siederemo e parleremo".

Queste la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 66 punti (25 partite giocate)

Juventus 57 (26)

Milan 53 (26)

Bologna 48 (26)

Atalanta 46 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 37 (25)

Torino 36 (25)

Monza 36 (26)

Genoa 33 (26)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (26)

Udinese 23 (26)

Frosinone 23 (26)

Sassuolo 20 (25)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (26)