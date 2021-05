Caressa: "Darmian è il vero simbolo di Conte: è come Grosso ai Mondiali"

Intervenuto come di consueto nel corso di Deejay Football Club, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa fa un paragone forse un po' azzardato tra Matteo Darmian e Fabio Grosso, eroe dei Mondiali vinti dall'Italia nel 2006: "Lo Scudetto dell'Inter arriva un po' presto considerato anche il fatto che il punteggio non è altissimo. I nerazzurri hanno anche un bel vantaggio considerato anche com'era la situazione nel girone d'andata. Io ho paragonato Darmian al Grosso dei Mondiali, è l'esempio di quanto ha funzionato il gruppo. Ogni volta che è stato chiamato in causa è stato decisivo. L'Inter ovviamente non avrebbe vinto senza Lukaku e Lautaro, ma Darmian è il simbolo del lavoro di Conte".