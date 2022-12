Caso Juventus, Cristiano Ronaldo ha scelto la difesa: delegati due avvocati

vedi letture

Cristiano Ronaldo, per tutelarsi nei risvolti giudiziari del caso Juventus, ha delegato due avvocati del Foro di Milano. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, l’attaccante portoghese si affiderà a John Shehata - già suo legale di fiducia - e al penalista Salvatore Pino che, nel mondo del calcio, è già stato difensore di Cristiano Doni e Andrea Masiello nell'inchiesta per calcioscommesse e di Rafael Leao per la vicenda Sporting CP.