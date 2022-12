Caso Muriqi, la Lazio lo ha scaricato e ora tutti lo vogliono. Ma Lotito ha il 45% sulla rivendita

Meteora alla Lazio, stella al Maiorca. Vedat Muriqi si sta togliendo parecchi sassolini dalla scarpa in questa sua seconda avventura nel massimo campionato spagnolo. Emarginato dai biancocelesti e abbandonato all'ultimo dal Club Brugge in estate, il centravanti kosovaro alla fine è tornato alle Baleari per 8 milioni di euro più bonus. Un investimento importante per una realtà modesta come il Maiorca, che sia sul campo (oggi) sia in sede di mercato (fra gennaio e l'estate) ha però già visto e vedrà ancora di più ripagati i suoi sforzi. Oltre ogni più rosea aspettativa.

Muriqi ha ripreso infatti il percorso iniziato lo scorso anno, segnando ben 8 reti e 1 assist in 13 presenze stagionali. Un bottino di livello, che lo rende attualmente il secondo miglior cannoniere de LaLiga (dietro ai 13 centri di Robert Lewandowski e insieme a Borja Iglesias del Betis). Si spiegano così gli interessamenti di mercato arrivati nelle ultime settimane, con una possibile asta internazionale che vede già coinvolte le big inglesi e spagnole. Ci sarebbe addirittura il Real Madrid, a caccia di un 9 che possa far rifiatare all'occorrenza il Pallone d'Oro Karim Benzema.

Il Maiorca per ora non ci sente e vuole tenersi il Pirata almeno fino a giugno, ma un ipotetico nuovo trasferimento farebbe bene anche alle casse della Lazio, visto che nell'accordo fra i due club è stata inserita una clausola del 45% sulla futura rivendita. La metà, praticamente. Soldi che si tradurrebbero in una boccata d’ossigeno per il presidente Lotito, che a sua volta potrebbe reinvestirne subito una parte per accontentare Sarri e regalargli il terzino sinistro di cui tanto ha bisogno.