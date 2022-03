Cassano: "Liverpool-Inter, passaggio di turno molto complicato. Sanchez? Doveva giocare più"

vedi letture

Antonio Cassano, ospite della BoboTv, parla così della sfida di domani tra Inter e Liverpool, in cui la squadra di Inzaghi dovrà cercare un difficilissimo passaggio del turno: "Complicato, molto complicato, perché all'andata è arrivato un risultato pesante benché immeritato. In quelle partite là ci devono essere giocatori decisivi che a ogni palla gol trasformano. Sanchez per me sarà titolare, devi metterlo dentro in partite così decisive. Giusto dare fiducia a Lautaro, ma pochissimo spazio a Sanchez che non va trattato così, secondo me, ma con più rispetto".