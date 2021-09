Cassano sulla Roma: "Vittoria meritata ma Mkhitaryan sembra un pesce fuor d'acqua"

Ospite della BoboTV, Antonio Cassano ha parlato della vittoria della Roma sull'Udinese: "La Roma ha disputato un ottimo primo tempo, per gioco e occasioni. L'Udinese è rimasta bassa fino a 15' dalla fine, la Roma era un po' stanca ma ha vinto meritatamente. Difende bene, attacca con tanti uomini, mi dà l'impressione di essere una squadra solida e non me lo aspettavo. Ha ottenuto quattro vittorie in 5 partite. Quella di stasera è una vittoria meritata ampiamente, mentre nelle prime tre partite aveva arrancato un po'. Nel lungo percorso potrebbe mancare qualcosa, soprattutto nella qualità. Poi c'è Mkhitaryan, che è stato stratosferico un anno fa, mentre oggi sembra un po' pauroso, un pesce fuor d'acqua. Non so se dipenda dalla personalità di Mourinho o da qualcuno che "spinge" per giocare, come El Shaarawy. Nel Borussia Dortmund con Klopp volava, forse dipende dagli allenatori e dalle squadre. Sbaglia troppo concettualmente, sembra che senta la pressione".