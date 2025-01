Cedi due, prendi uno. Napoli, serve una doppia uscita per chiudere Biraghi

Cristiano Biraghi cambierà squadra in questa finestra di calciomercato. Da capitano della Fiorentina a terza scelta per la corsia sinistra nel giro di metà stagione, il laterale classe '92 è ora alla ricerca di una nuova sistemazione che potrebbe essere il Napoli. Il club partenopeo negli ultimi giorni non ha chiuso a questa possibilità, ma prima dovrà operare due operazioni in uscita.

La prima, praticamente già apparecchiata, è quella di Alessio Zerbin al Venezia. La seconda meno semplice è quella di Leonardo Spinazzola: l'ex Roma è titubante sull'ipotesi Fiorentina, potrebbe ritrovarsi ad avere ancor meno spazio, mentre una possibilità è il Torino. Ma la situazione non è ancora ben definita e senza queste due uscite il Napoli non ingaggerà Biraghi.

Su Zerbin al Venezia, così s'è espresso negli scorsi giorni Furio Valcareggi: "Marinelli ha già fatto tutto con il Venezia; ora si devono sentire Napoli e Venezia per sistemare la burocrazia legata al riscatto in caso di salvezza del Venezia. Credo che domani Alessio giocherà a Firenze. Stanno aspettando un giorno per farlo partire verso Venezia. Noi siamo d’accordo, le due squadre sono d’accordo, quindi bisogna solo aspettare qualche giorno. Non credo ci saranno ripensamenti. Il ragazzo va volentieri a fare questa battaglia, perché ha bisogno di giocare queste 18 partite".