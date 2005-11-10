Ufficiale L'ex centrocampista Guberti sale nel campionato Primavera: allenerà il Frosinone

Dopo le esperienze con le squadre Under 16 e 17 tra Siena e Fiorentina, adesso per l'ex esterno offensivo c'è la panchina della Primavera ciociara.

Il Frosinone ha annunciato la nuova guida tecnica per la squadra Primavera, è una vecchia conoscenza della Serie A come Stefano Guberti. Così il club ciociaro ha reso noto il nuovo allenatore dei suoi giovani: "Frosinone Calcio comunica che il nuovo allenatore responsabile della formazione Primavera sarà Stefano Guberti".

La sua carriera da allenatore

Già centrocampista (esterno) di Roma e Sampdoria tra le altre, nel suo curriculum da allenatore fino ad ora Guberti aveva quella con l'Under 17 del Siena e poi alla Fiorentina, dove ha allenato prima l'U16 e poi ancora l'U17. Adesso si aprono per lui le porte del campionato Primavera, dove si metterà in gioco per la prima volta.