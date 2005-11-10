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Ancora la Campania nel futuro di Portanova. Ha firmato un contratto biennale con il Savoia
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Ha risolto il suo contratto con il Sorrento, ma la strada di Denis Portanova rimane comunque legata alla Campania: il difensore ha infatti già trovato l'accordo con il neo promosso Savoia, club con il quale ha firmato un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota diffusa dal club:
"Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚, svincolatosi dal Sorrento. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale.
Benvenuto Denis!
Avanti Savoia!".
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