Fiorentina, Ranieri: "Abbiamo girato pagina, avere Grosso è un punto a favore"

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola al termine dell'allenamento di oggi: "Stiamo facendo dei grandi allenamenti a una buona intensità. Siamo felici di aver iniziato una nuova stagione. Siamo a disposizione del mister che è arrivato con tanta gioia, con tanti concetti nuovi che noi non vediamo l'ora di apprendere. Lo stiamo seguendo, siamo all'inizio ma adesso è il momento di lavorare forte".

Com'è lavorare con un allenatore campione del Mondo?

"C'è grandissimo entusiasmo. È un punto a favore avere un mister con così tanta esperienza, soprattutto per noi difensori. Sono sicuro ci darà tante indicazione giuste".

Quanta voglia avete di vivere una stagione diversa dalla scorsa?

"Dalla stagione scorsa abbiamo imparato una grandissima lezione. Adesso abbiamo subito cambiato pagina, siamo pronti e a disposizione del mister. Metteremo tanta energia e gioia per fare un'ottima stagione".