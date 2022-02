Cesari "C'era fallo su Vlahovic nell'azione del gol di Parejo. Rabiot era da rosso"

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Mediaset, ha commentato nel post partita l'episodio chiave di Villarreal-Juventus, con il gol di Parejo su cui ha protestato anche Allegri: "C’era fallo un fallo ad inizio azione. Raul Albiol non tocca il pallone ma colpisce Vlahovic. L'arbitro mima il tuffo. Il VAR poteva e doveva intervenire e il gol sarebbe stato annullato. Arbitro da 5 e VAR da 4 in pagella. Poi sull'1-1 Rabiot viene ammonito ma il VAR sarebbe dovuto intervenire per correggere la decisione e far estrarre il rosso per l'entrata durissima del francese".