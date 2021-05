CharityStars - Dopo la fascia, all’asta anche la Maglia di CR7 di Serbia-Portogallo

In attesa di scoprire il futuro bianconero di Cristiano Ronaldo, l'attaccante portoghese si sta già preparando ad affrontare il quinto Campionato Europeo della sua carriera. Inserita nel girone di ferro con Francia e Germania, la Seleção di Fernando Santos avrà bisogno del miglior CR7 per provare a difendere il titolo conquistato cinque anni fa nella notte di Parigi.

Ronaldo, sì. Ma anche un pizzico di fortuna in più. Quella mancata in occasione delle prime gare di Qualificazioni ai Mondiali 2022, quando i Campioni d'Europa non hanno certamente brillato, seppur con avversarie modeste quali Azerbaijan, Serbia e Lussemburgo.

Proprio a Belgrado, il 27 marzo 2021, CR7 era salito in cattedra a tempo ormai scaduto, siglando la fondamentale rete della vittoria contro la Serbia. Arbitro e guardalinee non si accorsero tuttavia che il pallone aveva oltrepassato per intero la linea bianca e fecero proseguire il gioco, scatenando l'ira di Cristiano. La partita terminò 2-2 e Ronaldo uscì dal campo prima del fischio finale, lanciando la fascia da capitano. La stessa fu successivamente proposta all'asta e aggiudicata per 64.000€.

Gesto che fece impazzire i tifosi, non solo quelli davanti allo schermo intenti a seguire le gesta dei lusitani, ma soprattutto i collezionisti di cimeli calcistici!

“Essere il capitano della squadra portoghese è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Do sempre e darò tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione viene danneggiata. Alziamo la testa e affrontiamo subito la prossima sfida! Andiamo, Portogallo!” Cristiano Ronald affidò al suo profilo Instagram le migliori parole per caricare i compagni e se stesso. Il risultato fu immediato: 3-1 al Lussemburgo e rete decisiva dell'ex Real Madrid.

Ma ora per i tifosi e i collezionisti più appassionati si presenta un’occasione imperdibile.A partire dalle ore 10.00 di giovedì 20 maggio sarà possibile provare ad aggiudicarsi anche la maglia utilizzata dal campione bianconero contro la Serbia lo scorso 27 marzo.

Ad ospitare l’asta sarà CharityStars, la prima piattaforma italiana di digital fundraising, specializzata in aste di beneficenza dedicate al settore no-profit.

La casacca, mai lavata, presenta segni di utilizzo e di campo ed è stata messa a disposizione da un collezionista privato che devolverà una parte della vendita a una delle tante associazioni e onlus presenti sulla piattaforma.

C'è tempo fino alle ore 17.00 di venerdì 4 giugno per fare la propria offerta e portarsi a casa un pezzetto di storia del calcio moderno.