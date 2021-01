Che mercato sarà: il gennaio 2021 del Cagliari tra entrate e uscite

Per il centenario dalla fondazione del Cagliari Calcio Tommaso Giulini probabilmente si aspettava qualcosa di diverso dal rendimento attuale della formazione di Eusebio Di Francesco. A partire proprio dall’ingaggio dell’ex tecnico della Roma la società isolana ha dato subito un messaggio chiaro: l’Europa è il nostro obiettivo. I risultati, però, finora parlano di appena tre vittorie in 14 partite di campionato. Ecco dunque che il mercato di gennaio arriva in maniera provvidenziale per cercare di riassestare la stagione

ENTRATE - Il primo innesto è già arrivato ed è un volto tutt’altro che sconosciuto: : Nainggolan. Il belga dopo il prestito dello scorso anno è rimasto sei mesi a Milano per tentare di giocarsi le sue carte con Antonio Conte, ma il rapporto non è mai decollato. Oggi, dunque, è tutto pronto per il suo terzo ritorno in Sardegna, la sua casa lontano dalla Patria. Altro prestito, questa volta per sei mesi e in estate chissà. Magari anche un ritorno a titolo definitivo. Sempre in prestito, questa volta dalla Juventus, potrebbe arrivare anche l’americano Bryan Reynolds in arrivo dal Dallas FC.

USCITE - Attenzione all’attacco. Uno fra Alberto Cerri e Leonardo Pavoletti è di troppo. Giovanni Simeone è il titolare nel ruolo di prima punta e ad uno solo dei due toccherà ricoprire il ruolo dell’alternativa. Al momento appare difficile fare previsioni, con il primo che ha richieste dall’estero, e l’ex Livorno che potrebbe tornare anche in Toscana dove la Fiorentina cerca un nuovo centravanti che si giochi il posto con Vlahovic.