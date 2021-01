Che mercato sarà: il gennaio 2021 della Fiorentina tra entrate e uscite

Tanti potenziali movimenti da una parte e dall'altra, vista anche la classifica ancora non al meglio e il rendimento sotto le aspettative di numerosi singoli, per il mercato invernale della Fiorentina, anche se Daniele Pradè, nell'intervista di fine anno, ha tenuto a precisare che quest'anno non è da attendersi la grande mole di affari vista un anno fa di questi tempi, ma che sarà rispettato il canonico concetto di "mercato di riparazione". Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe cambiare.

Entrate - Di recente Prandelli ha puntato deciso su Vlahovic, allontanando di fatto contestualmente anche le voci di mercato su un grande bomber. Ma la Fiorentina davanti cerca almeno un rinforzo, un profilo di seconda punta/esterno che possa affiancare volendo pure il serbo stesso. Se in difesa non dovrebbe essere toccato molto, anche se si fa il nome di Conti in caso di uscita di Lirola, qualcosa di più potrebbe succedere a centrocampo, dove non è da escludere l'inserimento di un profilo non troppo ingombrante, sulla scia di Maleh del Venezia col quale però i viola stanno lavorando per giugno.

Uscite - Il capitolo più sostanzioso rischia di essere proprio quello delle cessioni. D'altronde la Fiorentina ad oggi ha una rosa molto numerosa, e conta soprattutto diversi calciatori scontenti del proprio utilizzo e della propria situazione in essere. Su tutti Cutrone, il cui prestito è destinato ad essere ben presto interrotto per dirottarlo altrove, ma anche Kouame, sul quale sono tornate le voci del Crystal Palace, e uno tra Lirola e Venuti visto che Caceres sembrerebbe essere stato dirottato in fascia. Ci sono, ultimi ma non ultimi, anche da piazzare gli esuberi conclamati quali Saponara ed Eysseric.