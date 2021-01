Che mercato sarà: sogni Eriksen e Gomez, i 5 colpi più attesi in Ligue 1

Ci siamo. Il mese di gennaio sarà quello della riapertura del calciomercato. Una sessione fondamentale, vista la pandemia e un calendario inevitabilmente intasato e compresso. Di seguito i cinque colpi più attesi in Ligue 1:

Il PSG sogna Eriksen con Pochettino - Mauricio Pochettino sarà presto il nuovo allenatore del Paris Saint Germain e uno dei primi acquisti che potrebbe chiedere alla sua nuova società è quel Christian Eriksen che ha già allenato per varie stagioni al Tottenham. Possibile che si possa arrivare a uno scambio, con Leandro Paredes, vecchio pallino di Antonio Conte, che potrebbe fare il percorso inverso approdando all'Inter.

Il Nantes pensa al riscatto di Lafont dalla Fiorentina - Alban Lafont sta disputando una buona stagione al Nantes, al punto che il club francese è già pronto a riscattarlo. Presto le due parti si siederanno al tavolo per decidere il da farsi. Si lavora sulla base di un riscatto e controriscatto (circa 4 milioni) a favore della Fiorentina. Il Nantes sembra intenzionato ad acquistare il giocatore subito a gennaio, offrendo ai viola 10 milioni, offerta di poco inferiore alla cifra ufficiale del riscatto (non obbligatorio) previsto per giugno, ovvero 13 milioni. Ciò non significa che altri club non possano cercare di inserirsi.

Tutti pazzi per il Papu Gomez, anche il PSG - Non solo le big italiane, c’è anche il Paris Saint-Germain sulle tracce di Alejandro ‘Papu’ Gomez, trequartista in rotta con l’Atalanta e dunque sul mercato. Gli orobici vorrebbero incassare almeno 10 milioni di euro dalla cessione e il PSG rappresenterebbe una destinazione interessante, visto che non andrebbe a rinforzare una diretta concorrente. Il ds Leonardo lo apprezza e per il giocatore sarebbe una vetrina importante per la Coppa America.

Sanches e Bradaric in uscita dal Lille - Il club francese ha diversi giocatori ambiti sul mercato. Tra questi c’è Domagoj Bradaric, laterale di fascia sinistra finito nel mirino della Lazio. I francesi lo valutano, però, almeno 15 milioni di euro, dunque è difficile che l’affare possa chiudersi prima di una cessione eccellente da parte dei biancocelesti. L’altro nome è Renato Sanches, ambito dall’Inter. Anche questo caso si parla di una valutazione alta, circa 25 milioni di euro. L’affare potrebbe concretizzarsi solo con la cessione di Eriksen, di cui sopra.

Soppy, un talento per il futuro della Roma - Il club giallorosso va alla ricerca di rinforzi in difesa e tra i nomi nel mirino ci sarebbe anche Brandon Soppy, diciottenne del Rennes. squadra dove milita in prestito proprio dai giallorossi Steven Nzonzi. Il calciatore ha collezionato sette presenze - cinque in Ligue 1 e due in Champions League - in questa stagione. Fisico massiccio e buona qualità, Soppy è già valutato 15 milioni di euro.