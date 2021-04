Che peso avrebbe lo Scudetto? Conte: "Parlerò a cose fatte, ma abbiamo ridato credibilità all'Inter"

Ha vinto con Juventus e Chelsea: che peso darebbe alla vittoria con l'Inter? Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico nerazzurro Antonio Conte in conferenza stampa risponde anche a questa domanda: "Non abbiamo fatto niente, al massimo abbiamo ridato credibilità all'Inter. Qualcuno si è dimenticato che negli ultimi anni la finale di Europa League di agosto è stato il punto massimo del calcio italiano. Parlerò a cose fatte. Ci auguriamo che verrà lo scudetto, ma conosciamo le insidie che ci aspettano: ho grande esperienza per non pensare ad altro che al presente. Ora stiamo zitti e pedaliamo, senza fare proclami anche perché non sono abituato a farlo".

