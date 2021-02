Che sfida tra Theo Hernandez e Hakimi. Il francese a testa alta: "Non temo nessuno"

Il terzino francese del Milan, Theo Hernandez, è tra i pericoli numero uno per l'Inter in vista del derby che ci sarà tra due giorni alle 15 a San Siro. Il transalpino ha rilasciato un'intervista a DAZN che potete rivedere nel video in calce proposto da Tuttomercatoweb.com. "Qui a Milano i derby sono tutti importanti, però certamente questo lo sarà di più per la posizione e i pochi punti di distanza che ci separano in classifica: sarà un gran derby. Una partita dura e intensa ma penso che faremo una bella prestazione. Chi temo di più? In realtà non temo nessuno e nemmeno i miei compagni hanno paura. Faremo il nostro gioco e lotteremo per vincere".