Chelsea, Maresca: "L'Inter gioca un calcio fantastico. Domani sarà dura"

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, si prepara alla sfida in programma domani contro l'Inter, per quella che sia per gli inglesi che per i nerazzurri sarà anche l'ultima sfida del precampionato, prima insomma di fare sul serio (calcio d'inizio alle 16:00).

Ecco le parole dell'allenatore ai canali ufficiali dei Blues: "Sono molto emozionato, finalmente siamo a casa e con i nostri tifosi e ne abbiamo bisogno per tutta la stagione. L’Inter è un’ottima squadra. Due anni fa hanno giocato la finale di Champions League e la scorsa stagione hanno vinto il titolo di Serie A. Hanno lo stesso allenatore ormai da molto tempo e si vede che giocano un calcio fantastico, sia in attacco che in difesa. Sarà una partita dura, la nostra ultima prima di iniziare la stagione, quindi vogliamo dare il massimo".

Anche l'attaccante Raheem Sterling ha detto la sua sulla partita dello Stamford Bridge: "È importante costruire un rapporto positivo tra la squadra e i tifosi che giocano in casa. Sta a noi giocatori trascinarli. La partita con l'Inter è davvero un buon test per provare a fare una buona prestazione e preparare i tifosi per la stagione", le parole rilasciate dall'inglese ex City sui canali ufficiali del club londinese.