Chelsea, Thiago Silva: "Grazie a chi mi è stato a fianco. L'anno prossimo? Spero di restare"

Il difensore del Chelsea Thiago Silva ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Champions League: "Sono veramente contento oggi. L'anno scorso abbiamo perso in finale ed è una sensazione bruttissima. Per cui sono andato da Ederson e Gabriel Jesus per parlare un po' perchè è un momento difficile. E' la vita e spero che possano vivere questo momento anche perchè sono persone stupende. Devo ringraziare Dio per i momenti difficili che ho passato, come oggi, ma sono molto contento per questo trofeo che sicuramente tutti i grandi giocatori devono vincere".

I pensieri quando sei uscito dal campo?

"Tante cose. Non immaginavo di infortunarmi dopo 34 minuti ma non potevo continuare. Credo che la lesione non sia grave ma in una partita così di alto livello non potevo continuare".

Interviene poi Jorginho che intervista il suo compagno di squadra:

Come è andata la partita?

"Sono successe tante cose in questo anno. Sono molto contento non solo per me ma per la tua storia".

Cosa vuoi dire ai tuo amici?

"Grazie a tutti per essere rimasti al mio fianco nei momenti difficili".

L'anno prossimo?

"L'anno prossimo spero di rimanere qua (ride ndr)".