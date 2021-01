Chi è Bryan Reynolds, prossimo colpo del Benevento in sinergia con la Juventus

Forza fisica, atletismo e tanta tanta velocità. L’esplosione di queste settimane di Weston McKennie ha spalancato la strada per l’arrivo di altri calciatori statunitensi in Serie A. E il prossimo, salvo colpi di scena, sarà Bryan Reynolds. Che andrà a Benevento per i prossimi mesi, resterà alla corte di Inzaghi anche il prossimo anno in caso di salvezza per poi raggiungere, fra 18 mesi, il connazionale McKennie in bianconero.

Chi è Bryan Reynolds? Classe 2001 ben strutturato fisicamente, Reynolds è un terzino destro con spiccate qualità offensive. La corsa e il dribbling lo portano spesso ad arrivare sul fondo, motivo per il quale potrebbe essere impiegato senza problemi anche come quinto di centrocampo. La scorsa stagione ha giocato da protagonista col suo Fc Dallas (esordio nel maggio 2019) e a fine campionato è stato nominato Mvp della franchigia texana. Ad oggi sono 27 le presenze in MLS con 5 assist, mentre a livello di Nazionale ha giocato con tutte le rappresentative giovanili del Team USA. L’operazione col Benevento, come detto in sinergia con la Juventus, dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 7,5 milioni di euro.