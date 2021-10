Chi è oggi Zlatan? Ibrahimovic: "Ora sono più tranquillo, ma ogni tanto sono il vecchio Ibra"

Intervistato dai canali tematici del Milan, Zlatan Ibrahimovic si è raccontato così nel giorno del suo 40° compleanno: "Oggi Ibrahimovic è più completo, più calmo e ogni tanto come il vecchio Ibrahimovic. Sono più tranquillo, rilassato e con più esperienza. Mi comporto in modo diverso avendo un ruolo diverso in campo e fuori dal campo. Ora non faccio più le cose a duemila all'ora, adesso faccio con calma", le dichiarazioni dello svedese.