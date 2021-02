Chiellini: "Superlega? 5 anni fa dissi ad Agnelli che speravo di giocare sempre contro le big"

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a So Foot anche della voglia di una Superlega o di qualcosa di simile: "Cinque anni fa dissi al presidente Agnelli che speravo di giocare ogni settimana contro Barça, Real, Psg, Bayern: per un calciatore di alto livello è il massimo. Spero che il calcio possa cambiare, magari con un nuovo format per la Champions League. Con il Covid è cambiato tutto, siamo in un limbo e la crescita ha lasciato spazio all'incertezza".