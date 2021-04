Chiesa ha convinto tutti. La Juve eserciterà il riscatto a prescindere dalle condizioni

A qualcuno sembravano tanti, ma a conti fatti non lo sono. Parliamo dei 60 milioni di euro complessivi di valutazione per Federico Chiesa, ampiamente divisi tra prestito (3 per il primo anno e 7 per il secondo), riscatto (40, obbligatorio a determinate circostanze sempre più vicine) e bonus (10, anch’essi non complicati). Un affare tanto convincente che, scrive il Corriere dello Sport, la Juve sarebbe comunque intenzionata a esercitare il riscatto (previsto entro giugno 2022) a prescindere dal raggiungimento degli obiettivi prefissati (60% presenze, 10 gol e 10 assist, piazzamento nelle prime quattro: sono tutti relativi alla stagione 2021/2022).