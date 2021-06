"Ci vediamo in tribunale!". Lotito furioso con Dal Pino e l'inizio shock dell'Assemblea di Lega

Avvio shock dell'Assemblea della Lega calcio che si è riunita ieri a Milano, con Claudio Lotito, presidente della Lazio e proprietario anche della Salernitana neo promossa, che ha preso la parola per primo alzando subito i toni sull'esclusione del club granata dall'assemblea stessa. Due squadre dello stesso proprietario non sono ammesse e sul mancato invito il parere legale della FIGC dà ragione alla Lega, nonostante le minacce di Lotito. "Da squalificato non può parlare" ha intimato Dal Pino che poi ha proseguito "A che titolo parla, da presidente della Lazio o della Salernitana?". E quando gli è stato risposto della Lazio ha concluso urlando: "Allora basta parlare di Salernitana". Lotito però era furioso e ha minacciato Dal Pino: "Ci vediamo in tribunale". Ma invece di prendere la porta e lasciare la sala, è rimasto continuando ad urlare fino a che, consigliato dai colleghi più vicini, ha desistito permettendo all'Assemblea di iniziare i lavori. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.