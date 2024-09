Ufficiale Clamoroso a Roma. Dopo l'esonero di De Rossi arrivano le dimissioni dell'ad Souloukou

Clamoroso a Roma: dopo l'esonero di mister Daniele De Rossi e le proteste dei tifosi, pochi minuti fa sono state annunciate le dimissioni dell'Amministratore Delegato Lina Souloukou. Questa la nota del club giallorosso:

"L’AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale".

Lina Souloukou minacciata e sotto scorta

Al popolo romanista non è andato giù l'esonero di Daniele De Rossi. Una situazione talmente delicata tanto da assegnare una vigilanza a Lina Souloukou, dirigente greca ritenuti da molti la responsabile della decisione presa nei giorni scorsi: dopo le minacce e gli insulti ricevuti, all'ormai ex CEO giallorossa era stata assegnata una scorta sotto casa e al Fulvio Bernardini, campo d'allenamento dei capitolini. Tanta preoccupazione anche per i figli di 3 e 8 anni: la dirigente, dunque, è stata sottoposta a misure di tutela.