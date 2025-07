Ufficiale Colpo in prospettiva del Como: dal Milan arriva Pisati. Roberts: "Si adatta a noi"

vedi letture

"Il Como 1907 è lieto di annunciare l'acquisto del promettente giovane attaccante Samuele Pisati, classe 2009, che si unisce al club a titolo definitivo dall'AC Milan". Inizia così il comunicato del club lombardo, che ha reso noto il colpo in prospettiva che la società ha ritenuto opportuno fare, come si legge sul sito ufficiale dei lariani:

"Prodotto del settore giovanile del Milan, Pisati è noto per la sua intelligenza di gioco, il raffinato controllo di palla e la potenza dei tiri dalla lunga distanza. Nella stagione 2024/25, ha avuto un impatto significativo con nove gol e un assist in sole 15 presenze con l'Under 17 del Milan, guadagnandosi il premio di MVP nei quarti di finale dello Scudetto contro l'Empoli U17. Pisati arriva a Como con un profilo entusiasmante: un attaccante dotato di visione di gioco, tecnica e un istinto naturale per il gol. È considerato uno dei giovani prospetti più promettenti del calcio italiano.

Osian Roberts, responsabile sviluppo del Como, ne ha parlato così: 'Samuele è un giovane talento entusiasmante che riteniamo possa crescere e svilupparsi nel nostro ambiente qui al Como 1907. Si adatta al nostro modello di gioco e alla nostra identità, e crediamo nel dare una possibilità ai giovani giocatori. Siamo appassionati di sviluppo dei giovani talenti, soprattutto dei migliori talenti italiani, perché questo è il futuro del Como 1907'".