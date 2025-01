Ufficiale Colpo in prospettiva per il Parma: dalla Juve arriva il giovanissimo trequartista Trocino

vedi letture

Il Parma è attivo sul mercato, non solo per rinforzare la prima squadra, ma anche per il settore giovanile. Colpo in prospettiva per il club gialloblu, che si è assicurato le prestazioni del classe 2008 Luca Trocino. Il trequartista arriva dalla Juventus, in prestito con diritto di riscatto. I ducali - si legge su parmalive.com - hanno vinto la concorrenza di Roma e Milan, che negli ultimi mesi avevano messo nel mirino Trocino. Il classe 2008 si unirà inizialmente alla formazione Under 17 gialloblu di mister Bernardi.

Intanto, nella giornata di oggi il Parma ha presentato uno dei suoi tanti acquisti invernali, ovvero l'esterno svedese Jacob Ondrejka. Questo il suo pensiero anche sull'importante investimento, circa 7 milioni di euro, fatto per lui dal club ducale: "Devo dire che non ci ho mai pensato. Sono contento di essere qua e pronto ad aiutare la squadra. Voglio far felice chi ha deciso di portarmi a Parma e non vedo l'ora di iniziare".

Hai seguito la Serie A? Che idea ti sei fatto del campionato e del Parma?

"Seguo da tempo la Serie A, anche per Ibrahimovic. Tutti in Svezia seguono la Serie A. Il Parma ha avuto difficoltà ma penso possa uscirne".

A chi ti ispiri?

"Zlatan, è il più grande giocatore svedese. Quindi dico lui come ispirazione e modello. Vorrei anche solo avvicinarmi a quello che ha fatto lui".