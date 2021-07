Come mi ha convinto l'Inter? Inzaghi: "Tutto in 4-5 giorni. Complimenti a squadra e a Conte"

Come si è arrivati alla soluzione Inter? Il neo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha raccontato i giorni della trattativa con la Lazio precedenti il suo sbarco alla Pinetina: "Questo cambiamento me l'ha dato le motivazioni. Qua all'Inter ho trovato persone che in 4-5 giorni mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi. So delle difficoltà, avremo uno Scudetto sul petto da difendere e tante squadre attrezzate. Ma siamo l'Inter e vogliamo difendere lo Scudetto. Colgo l'occasione per fare i complimenti alla società, ai ragazzi e a Conte per uno Scudetto atteso per molto tempo".

