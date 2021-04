Come sta il Milan? Pioli: "Avessi potuto, avrei dato ancora più giorni di riposo"

vedi letture

Il Milan ha il destino nelle proprie mani? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto anche a questa domanda: "Le responsabilità ci sono ma le abbiamo prese sempre con fiducia, arriva il momento decisivo della stagione. Tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto per arrivare qui in questo momento. Dobbiamo dare sempre il massimo e arrivare a fine stagione senza rimpianti. Come sta la squadra? Avessi potuto avrei dato ancora più giorni di riposo, avevano bisogno di uno stacco. Cinque giocatori di momenti che sono stati qui hanno lavorato bene, chi è tornato dalla Nazionali sono in buone condizioni, a parte Brahim Diaz".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Stefano Pioli!