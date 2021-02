Come sta Morata? Paratici: "Gochiamo moltissimo, è stato fuori e ha perso condizione"

vedi letture

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di SKY prima della sfida contro il Crotone. “Noi giochiamo moltissimo, è difficile per qualsiasi giocatore avere un rendimento costante in una stagione normale, figuriamoci in una come questa. Nel caso di Alvaro ha inciso quelle due-tre piccole questioni, prima un’influenza molto forte e ora un problema intestinale, rientri, stai fuori e perdi condizione. Il giocatore è di grandissimo livello, la sua carriera parla per lui. Ora tornerà supportato da uno stato di forma che ci farà comodo per il finire, è la stessa questione di Dybala”.