Come vedrà l'Inter la gara dell'Atalanta? Conte: "Ognuno a casa propria, l'avevo promesso"

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha risposto ad una domanda sul come e dove la squadra seguirà la gara di domani fra Sassuolo e Atalanta che potrebbe regalare matematicamente lo Scudetto: "Gli avrei dato un po' di libertà in caso di vittoria, glielo avevo promesso. Dobbiamo stare un po' con le nostre famiglie. Vedremo la partita nelle nostre case, in maniera serena. Per noi quello che succede domani è relativo, non chiediamo niente a nessuno: noi non dipendiamo da altri, soprattutto dopo un campionato del genere".

