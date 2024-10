Como all'esame Lazio col dubbio Sergi Roberto, Fabregas: "Difficile averlo a disposizione"

vedi letture

Il Como di mister Cesc Fabregas torna al Sinigaglia - dopo la battuta d’arresto contro il Torino - con avversaria di turno la lanciatissima Lazio. In dubbio, più no che sì, la presenza di Sergi Roberto in mezzo al campo mentre è certa l’assenza di Van der Brempt.

Ecco le parole di mister Fabregas poco fa al centro sportivo di Mozzate: "Sergi Roberto potrebbe essere convocato ma vedremo domani dopo l’allenamento anche se penso che sarà difficile averlo a disposizione. Non ci sarà di sicuro Van der Brempt, credo possa essere pronto per lunedì ma vedremo se farlo rientrare dopo la sosta. Ho grande fiducia in tutti i ragazzi e ci sono valide alternative”.

La Lazio è in un buon momento e questo sarà un test importante per i lariani.

“La Lazio è una squadra molto forte, di alto livello e con tanta qualità. Mister Baroni sta lavorando molto bene e per noi sarà un test molto importante e dovremo farci trovare pronti a dare il massimo e ci servirà anche per valutare come stiamo procedendo nella nostra crescita. Ci stiamo preparando al meglio per fare bella figura”.

Il mister del Como torna ad analizzare la sconfitta col Torino.

“A fine gara ero un po’ arrabbiato perché abbiamo creato molto e avuto occasioni. Guardando i numeri siamo la seconda squadra in campionato che concede meno agli avversari ed è difficile accettare tutti i gol che abbiamo subìto. Analizzando i numeri siamo in crescita e credo anche più avanti rispetto alle attese ed ho molta fiducia. A Torino abbiamo tirato molto in porta e va dato merito a Milinkovic-Savic se non abbiamo segnato. Continuiamo a lavorare per migliorarci. In serie A ogni errore lo paghi caro”.

Alla luce della probabile assenza di Sergi Roberto a centrocampo in ballottaggio per sostituirlo ci sono Braunöder e Mazzitelli. Ecco il pensiero di Fabregas:

“Matthias lo conosco bene ed ha la mia fiducia, a Torino ha fatto una grande prestazione quando è entrato al posto di Sergi Roberto, un errore può succedere. E’ giovane e si deve abituare alla serie A, in questo momento deve solo stare concentrato e sereno. Mazzitelli sta crescendo e sta assimilando il nostro gioco”.