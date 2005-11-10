Como, Fabregas si assume la responsabilità dei troppi esperimenti: nel mirino Kaiki

Sconfitta amara per il Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Cesc Fabregas ha mostrato carattere, riuscendo anche a riaprire la partita nel finale, ma alcune scelte iniziali non hanno convinto e alla fine sono costate care secondo la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico spagnolo viene giudicato con un 5: a pesare sono soprattutto le decisioni nell’undici iniziale, con la scelta a sorpresa di rinunciare a Douvikas e avanzare Kaiki sulla trequarti. Una mossa che non ha dato i risultati sperati in una gara di altissimo livello europeo. Lo stesso Fabregas, al termine della partita, ha voluto proteggere i suoi giocatori assumendosi la responsabilità della sconfitta: "Sparate su di me e non sulla squadra", il messaggio lanciato dall’allenatore, consapevole che in Champions ogni dettaglio può fare la differenza.

Il migliore tra i lariani è Assane Diao, voto 6,5. L’esterno spagnolo illumina subito la gara con una grande accelerazione che porta al gol del vantaggio, ma proprio quell’azione gli costa cara: lo scatto provoca un problema al flessore sinistro che lo costringe ad abbandonare il campo. Un’assenza pesante in una fase decisiva della partita e della stagione. Il peggiore è invece Kaiki, voto 4,5. All’esordio assoluto in Champions League, il brasiliano fatica a trovare la posizione sulla trequarti e soffre soprattutto in fase difensiva. La sua incertezza pesa anche sul gol del 2-1 del Feyenoord, quando arriva in ritardo nella copertura su Hadj Moussa. Una serata complicata per un giocatore chiamato a misurarsi per la prima volta con il palcoscenico europeo.