Cesc Fabregas, tecnico del Como, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 contro la Juventus: "Non so se quella di Nico Paz e Douvikas è stata la miglior giocata, però è stata molto bella. Non mi è piaciuto molto il primo tempo, stavamo giocando meglio in 11 contro 11: era già successo l'anno scorso contro Roma e Atalanta. Non c'erano spazi da attaccare, però potevamo fare meglio. Il gol di Nico ci ha permesso di cambiare qualcosina, nel secondo tempo è andata molto meglio".

Grande lavoro da parte dello staff sulle palle inattive?

"In questi tre anni abbiamo cambiato tante cose, eravamo 4-5 nello staff e ora siamo 45-50 persone. Stiamo facendo diversi dipartimenti per essere ancora più efficaci, abbiamo creato quello sulle palle inattive dove ci sono Cassetti e Scazzola che ci aiutano tantissimo. Nel calcio di oggi diventano fondamentali, oggi ci hanno dato due gol. Difensivamente sappiamo di dover migliorare, perché non siamo la squadra più strutturata. Cerchiamo sempre di essere al meglio".

Ti rendi conto di essere un punto di riferimento?

"Non la vedo così, perché c'è sempre qualche partita. Non si legge e non si vede tanto le cose che si dicono in giro, sono molto contento qua al Como e penso che il calcio italiano stia facendo grandi passi avanti. Noi dobbiamo sempre seguire la nostra strada".

Si sono ribaltati i rapporti di forza con la Juventus?

"Sì, però questo è momentaneo. La storia della Juventus non cambierà mai, per me è sempre stata una squadra storica che guardavo. Noi cerchiamo di imparare anche da loro, non possiamo mai pensare di essere a quel livello anche se oggi abbiamo otto punti in più".