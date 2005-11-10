Como, Fabregas: "Nico Paz non mi preoccupa, non contano solo gol e assist"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Feyenoord di Champions, parlando così di Van Bronckhorst: "Ci siamo sfidati in finale di Champions e in finale del Mondiale. È un gran ragazzo, una gran persona, bel, bel giocatore e sta dimostrando di essere un grande allenatore".

Lui farebbe a cambio...

"Ovviamente sì, mi tengo il Mondiale, è la cosa più bella che un giocatore può vincere. La Champions però mi manca, mi ha fatto un male incredibile, il passato però è fatto di ricordi, oggi faccio l'allenatore".

Lei ha vissuto il periodo che sta passando Nico Paz. Che cosa deve fare ancora per trovare continuità?

"È sempre giudicato per gli assist e per i gol ovviamente, ma le 2-3 azioni più importanti contro la Roma le ha avute lui. Per noi è determinante, forte, continua a crescere ed è solo all'inizio della sua terza stagione da professionista. Ha viaggiato e giocato con la Nazionale, non mi preoccupa, ci sono passato anche io, gli alti e bassi sono normali. Lo vedo sempre molto bene, vuole imparare e crescere".

Come andrà gestita la rosa?

"Non lo so, è la prima volta nella storia che lo facciamo ed è la prima volta per me in carriera. Molti hanno esordito contro il Lipsia in Champions, è una crescita costante la nostra, sappiamo che saremo giudicati per i risultati, ma stiamo vivendo un sogno che piano, piano deve diventare una realtà. Siamo all'inizio, chi ha fatto qualcosa nella sua vita sa che ciò che fai il primo giorno non è la stessa cosa dopo 10 anni. Sono tranquillo, voglio far giocare tutti il più possibile, lo meritano... Mi fanno godere come competono, non dimentico quanto fatto, ma siamo il Como, la nostra storia spero sia lunga. Ognuno la pensa come vuole, sono davvero molto tranquillo".