Ufficiale Como, riscattato il cartellino di Matthias Braunöder. Contratto fino a giugno 2027

Como 1907 ha attivato la clausola di opzione per l’acquisto del 21enne centrocampista centrale Matthias Braunoder con un contratto fino a Giugno 2027.

Il playmaker austriaco è arrivato dall’Austria Vienna a Gennaio ed è stato un protagonista fondamentale nella seconda parte della stagione conclusasi con la promozione in Serie A. Il centrocampista ha collezionato 13 presenze per i lariani condite con un gol e un assist. È appena tornato dagli impegni con la Nazionale Under 21 della quale è capitano.

Al momento del trasferimento definitivo Matthias ha commentato: “Sono molto felice di continuare a far parte di questo club fantastico. Mi sento molto onorato di continuare a giocare per il Como. Penso di essere nel posto giusto per crescere sia dal punto di vista calcistico che personale”.

“La scorsa stagione abbiamo dimostrato che insieme possiamo ottenere molto e sono convinto che con il duro lavoro possiamo raggiungere i nostri obiettivi anche in Serie A. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di giocare davanti ai nostri incredibili tifosi”.