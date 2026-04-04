Como, seguito d'eccezione per la Primavera: presenti anche Fabregas e Nico Paz

In casa Como si vive il presente, ma si guarda con interesse anche al futuro. Ne è un chiaro esempio la presenza di oggi di Cesc Fabregas al seguito della Primavera. Il tecnico spagnolo, oltre a rifinire la preparazione per il match in programma lunedì contro l'Udinese, ha voluto essere presente alla sfida che ha visto l'Under 19 lariana guidata da Daniele Buzzegoli essere opposta ai pari età del Lecco. Incontro terminato 2-2, consentendo al Como di mantenere testa della classifica e 4 punti di vantaggio sui rivali.

Non solo Fabregas tra i componenti della prima squadra che hanno voluto mostrare il proprio sostegno ai giovani comaschi. Insieme a Fabregas c'era infatti anche Nico Paz, la cui presenza - unita a quella del mister - ha dato magari un'ulteriore motivazione ai ragazzi di Buzzegoli. Il Como dunque fa risultati e gioca bene a livello di prima squadra, ma pensa anche a costruire talenti in vivaio di certo non lasciato a sé stesso come spesso accade nel calcio italiano.