Spalletti: "De Rossi mio figlio del calcio. A volte gli sono stato sulle scatole come fa un padre"

Mister Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è stato interpellato anche sul suo allievo Daniele De Rossi in vista della sfida col Genoa. Queste le sue dichiarazioni sull'attuale allenatore del Grifone:

"È uno dei miei figli del calcio. Io gli voglio bene come credo lui voglia bene a me. Allo stesso tempo come in ogni rapporti tra padre e figlio a volte gli sono stato sulle scatole. Lui caratterizza una squadra, gli aggiunge qualcosa. Oltre al ruolo di tecnico ci mette qualcosa in più. Ora mi sembra anche difficile non poter dire che questo non è il Genoa di De Rossi, è il suo Genoa. Lo ha creato a sua misura che si vedono caratteristiche di lui di quando era calciatore, nella mentalità, nella forza, di essere squadra corte e aggressiva, in qualsiasi posto del campo".

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