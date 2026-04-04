Serie A, la classifica aggiornata: altro piccolo passo del Parma verso la salvezza
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Pareggio tra Lazio e Parma, nella terza e ultima gara in programma oggi. I biancocelesti restano nell'anonimato, i gialloblù mettono un altro mattoncino per la salvezza. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle prossime gare del 31° turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 69 (30 partite giocate)
Milan 63 (30)
Napoli 62 (30)
Como 57 (30)
Juventus 54 (30)
Roma 54 (30)
Atalanta 50 (30)
Lazio 44 (31)
Bologna 42 (30)
Sassuolo 42 (31)
Udinese 39 (30)
Parma 35 (31)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (30)
Fiorentina 32 (31)
Cagliari 30 (31)
Cremonese 27 (30)
Lecce 27 (30)
Pisa 18 (30)
Verona 18 (31)
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