Giugliano, la carica di Di Napoli: "Serve una prova di forza per la salvezza"

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Crotone, il tecnico del Giugliano Raffaele Di Napoli ha chiesto ai suoi una prestazione di carattere per avvicinarsi all’obiettivo salvezza.

“Per noi è una gara importante, deve darci lo slancio per ottenere il massimo. Serviranno tenacia e anche un po’ di follia contro una squadra che va spesso ai playoff”, ha dichiarato.

Il tecnico ha insistito soprattutto sull’aspetto mentale: “Ho chiesto ai ragazzi di non guardare la classifica e di pensare al gruppo più che al singolo. Veniamo da due risultati negativi, anche se a Cerignola abbiamo fatto una grande partita senza raccogliere punti: voglio una reazione”.

Di Napoli ha poi fatto il punto sulla situazione della rosa: “Peluso non ci sarà, mentre Pedro e Giustiniano stanno recuperando. Chi andrà in campo darà tutto per questa maglia”.

Infine, uno sguardo realistico ma fiducioso: “Senza alcune circostanze sfortunate saremmo penultimi, ma credo nella squadra. Abbiamo talento, però servono determinazione e coraggio. Oggi abbiamo conquistato rispetto e nessuno ci affronta più con superficialità”.