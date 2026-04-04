Juventus NG, Brambilla: "Il campo ha detto pareggio, ma meritavamo la vittoria"

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, analizza ai canali ufficiali del club bianconero la sfida pareggiata per 2-2 contro il Perugia: "Prendiamo il punto perché è quello che ha detto il campo, ma per la prestazione fatta meritavamo la vittoria. Temevamo questa partita perché il Perugia ha giocatori di qualità e sta vivendo un buon momento, ma oggi siamo entrati in campo per cercare di vincerla. La nostra squadra è giovane e ha fatto un cammino abbastanza regolare in questo campionato. Non abbiamo vinto perché ci manca ancora quel pizzico di malizia in più per poter chiudere le partite e portarle a casa.

Al netto del rigore che l'arbitro ci ha concesso contro, di cui faccio fatica a spiegarmi, penso che con un po' di maturita in più avremmo potuto portare a casa la vittoria. Ho poco da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto quello che avevamo preparato. Avremo altre partite per cercare di consolidare questa classifica: dobbiamo continuare a giocare sfide di livello alto, mettendo in campo prestazioni di un certo tipo perché ci teniamo a far crescere i nostri giocatori".