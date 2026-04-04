Sambenedettese, Boscaglia applaude: "Prestazione solida, dobbiamo crederci fino alla fine"

La Sambenedettese ferma la capolista sullo 0-0 alla 'Riviera delle Palme' e conquista il terzo pareggio consecutivo, dopo quelli contro Ternana e Pineto. Un punto che non cambia la classifica in chiave salvezza diretta, ma conferma i progressi della squadra di Roberto Boscaglia.

Nel post partita, il tecnico rossoblù ha sottolineato l’atteggiamento del gruppo: “Dobbiamo crederci fino alla fine perché la squadra sta rispondendo molto bene. Mi segue, ha senso di responsabilità e spirito di sacrificio”.

Nonostante la buona prestazione, resta un pizzico di amarezza: “Era importante uscire dal campo con dei punti, ma avremmo voluto i tre. Ci siamo andati vicini, davvero a pochi centimetri”.

Boscaglia ha commentato anche un episodio dubbio: “Ho rivisto l’azione, ma senza la linea tracciata è difficile annullare un gol. Ho comunque grande rispetto per l’arbitro. Faccio i complimenti ai ragazzi. Dal mio arrivo abbiamo affrontato le prime sette in classifica e non posso imputare nulla”.

Sui risultati recenti: “Anche contro Pineto e Ternana meritavamo qualcosa in più. Non voglio soffermarmi sugli episodi, ma sulla prestazione. L’assenza di Lepri poteva pesare, invece tutti hanno dato il massimo”.

Infine, spiegazione sugli inserimenti: “Ci serviva fisicità e qualità, per questo ho scelto Konate. Parigini è rientrato un po’ forzatamente, ma avevamo bisogno della sua corsa”.